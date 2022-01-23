شكرا لقرائتكم خبر عن «الحسيني» لـ«اليوم»: مشروع وسط العوامية يهدف لخلق بيئة جاذبة استثمارياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يحتوي المشروع على 7 مكونات أساسية

- مساحة المشروع تبلغ 180،000م2

- تم تصميمه على الطراز التراثي للمحافظة

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن مشروع وسط العوامية يهدف إلى رفع جودة الحياة وخلق بيئة جاذبة استثماريا، وتوفير فرض وظيفية للأهالي، كي يصبح وجهة سياحية ومركزا حضاريا وثقافيا وفنيا.

وأوضح "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أن مساحة المشروع تبلغ 180،000م2، وقد تم تصميمه على الطراز التراثي للمحافظة، كما يحتوي المشروع على 7 مكونات أساسية.