شكرا لقرائتكم خبر عن «فلكية جدة» تتوقع تشكل ظاهرة «الهباء الجوي» بسماء الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سجل تحول لون شفق الغروب إلى لون أرجواني بعد 26 دقيقة من غروب الشمس في عدة مناطق حول العالم.

وأضافت على صفحتها الرسمية في "تويتر"، "قد يكون هذا هو الهباء الجوي من ثوران بركان (هونغا تونغا - هونغ ها آباي) في وقت سابق هذا الشهر والفرصة مهيأة (غير مؤكدة) لرؤيته في الوطن العربي اليوم الأحد 23 يناير 2022 او الأيام المقبلة".

وبينت، "غالبًا ما يسبق اللون الأرجواني قوس أصفر يعانق الأفق، لذلك يتداخل الضوء البنفسجي مع اللون الأصفر إضافة لما يشبه أشرطة أفقية ضمن القوس الأصفر، ذلك هو الغاز البركاني وليس لذلك أي تأثير في المنطقة التي سوف يشاهد فيها، باستثناء بريق أرجواني جميل يزين سماء الغروب وهي فرصة مثالية للتصوير".