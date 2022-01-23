شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: نِسَب العودة والالتزام من الطلبة لليوم الأول مُبشّرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تطبيق التدابير المعتمدة ومتابعة انتظام الدارسة حضورياً

- تشكيل لجان إشرافية و14 مكتب تعليم لتنفيذ الخطط الإشرافية

وقف المدير العام للتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي ميدانياً على سير العملية التعليمية في مختلف مدراس المنطقة الشرقية، وذلك تزامنا مع عودة طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة حضوريا اليوم.

وأوضح الدكتور العتيبي أنه جرى تنفيذ برامج التهيئة النفسية والإرشادية لـ 300 ألف طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفقاً للأدلة التشغيلية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً على إدارات ومكاتب التعليم في المحافظات بمتابعة انتظام الدارسة حضورياً منذ يومها الأول، وتطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية".

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص أن إدارة التعليم أطلقت خطة إعلامية تستهدف بها أولياء الأمور والمجتمع وطلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، يرافقها برامج تهيئة نفسية وخدمات إرشادية لجميع الطلبة في 1330 مدرسة، وذلك لضمان العودة الحضورية المنتظمة، مبينا أنه تم تشكيل لجان إشرافية على مستوى الإدارة، و 14 مكتب تعليم لتنفيذ الخطط الإشرافية في جميع المدارس، لمتابعة سير التعليم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأفاد الباحص أن نِسَب العودة والالتزام من الطلبة منذ اليوم الأول جاءت مبشرة ومدعومة ببرامج الاستقبال في المدارس والاستجابة المثالية، لافتاً النظرإلى الدور الحيوي لمديري مدارس البنين والبنات والمعلمين والمعلمات الذين قدّموا نموذجاً مشرفاً في التعامل مع الأحداث.