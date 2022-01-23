بيان يوضح حقيقة وضع عائلة تسكن بمبنى قيد الإنشاء

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانا حول ما نشر بخصوص أسرة مكونة من 13 فردا تسكن في مبنى قيد الإنشاء بالرياض، حيث أوضحت أن فريق متخصصا من وحدة الحماية الاجتماعية باشر الحالة وتبين لهم وجود بلاغات سابقة على الأسرة بشأن امتهانها للتسول كما أن الأسرة تملك منزلا في منطقة أخرى، وهي إحدى الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد، إضافة إلى أن بعض أبناء الأسرة موظفين وما زالوا على رأس العمل، وسبق أن قدمت لهم الوزارة كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لظروفهم.

وأضاف البيان أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة على استكمال الإجراءات النظامية بحق رب الأسرة وذلك لاستغلال الأطفال وحرمانهم من الرعاية اللازمة، كما ستقدم كافة جواتب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للمعالين.