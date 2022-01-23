شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معتمرو أوزباكستان يثمّنون جهود المملكة لتوفير أرقى الخدمات للمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تستقبل المملكة 240 معتمراً من أوزباكستان بعد عامين

- عبّر المعتمرون عن بالغ سعادتهم لوصولهم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة

- تم استقبالهم في جو احتفائي بهيج بماء زمزم المبارك والورود والهدايا

وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة أول طلائع المعتمرين القادمين من جمهورية أوزباكستان، في جو احتفائي بهيج تم استقبال 240 معتمراً من دولة أوزباكستان بماء زمزم المبارك والورود والهدايا.

وكان في استقبالهم قنصل جمهورية أوزبكستان، فيما قال عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان إن وصول 240 معتمراً من أوزباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة يمثلون أول أفواج معتمري أوزباكستان، لموسم العمرة الحالي.

وأوضح، أنه تم استقبال المعتمرين بماء زمزم المبارك والورود والحلويات، لافتاً إلى أنه توجه المعتمرين إلى المدينة المنورة لقضاء عدة أيام لزيارة المسجد النبوي كما تم استقبالهم بالورود والأهازيج الترحيبية.

وقال إنه بعد انتهاء مدة إقامتهم في المدينة المنورة يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة موضحاً أنه تم تجهيز الفنادق والمواصلات والإعاشة للمعتمرين بأعلى المواصفات والمقاييس.

وأكد أن شركات ومؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

وعبر المعتمرين القادمون من أوزباكستان عن بالغ سعادتهم لوصولهم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة مثمنين الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات للمعتمرين، مقدمين شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها لأداء مناسك العمرة.