شكرا لقرائتكم خبر عن 3582 بالشرقية.. 28 ألف مخالفة للاحترازات في أسبوع بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (28657) مخالفة وذلك للفترة من 13 / 6 / 1443هـ حتى 19 / 6 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7979) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (4443)، والشرقية بـ (3582)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2788)، ومنطقة القصيم بـ (2037)، ومنطقة حائل بـ (1496)، ومنطقة جازان بـ (1306) مخالفات، ومنطقة الجوف بـ (1205) مخالفات، ومنطقة تبوك بـ (996) مخالفة, ومنطقة الباحة بـ (813) مخالفة، ومنطقة عسير بـ (738) مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (737) مخالفة، ومنطقة نجران بـ (537) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.