شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فعّالية اللقاحات أدت لتقليل كبير للحالات الحرجة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة إن المنحنى الوبائي يسجل انخفاضا في أعداد الحالات، مشيرة إلى أن عيادات "تطمن" ليست للفحوص المخبرية وإنما لمن لديه أعراض شديدة.

وبيّنت خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن الحالات الحرجة أقل بكثير مما كانت عليه في الفترات السابقة بسبب فعالية اللقاحات، لافتة إلى المتعافى من كورونا يستطيع أن يحصل على الجرعة التنشيطية فور إتمام 3 أشهر من الجرعة الثانية.