شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أسبوع التهيئة للعودة الحضورية في مدارس مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم فعاليات أسبوع التهيئة للعودة الحضورية في مدارس تعليم مكة بعد العودة لـ 200 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة.

وأكد في كلمته خلال حفل برنامج أسبوع التهيئة الذي أُقيم بابتدائية عامر بن أبي ربيعة وابتدائية أبي سعيد الخدري ومدرسة عكاظ، أهمية هذا الأسبوع وما يُشكله من انطباع أولي لدى الطلاب في خطواتهم الأولى وعودتهم الحضورية بعد عامين من التعليم عن بعد، مشيراً إلى أهمية التحفيز وتكامل الجهود لتتحقق الأهداف المشتركة ليخرج جيلاً واعياً وقادراً على تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن.

وقد ارتسمت البسمة والشوق على محيا طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بعد عودتهم لمحاضن التعليم ومقاعد الدراسة بعد غياب؛ حيث أكملت مدارس تعليم مكّة استعداداتها من مبانٍ ومرافق وتجهيزات مدرسية تضمن البيئة التعليمية والصحية الآمنة وتطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.