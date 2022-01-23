شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد فرحة طالبات المرحلة الابتدائية بالعودة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" عودة طالبات المرحلة الابتدائية إلى مقاعد الدراسة الحضورية وسط اجراءات احترازية ، مبدين سعادتهم وفرحتهم بعد انقطاع دام لعامين بسبب أزمة فيروس كورونا

وكانت قد استقبلت مدارس المملكة اليوم ما يقرب من 3.5 مليون طالب وطالبة للعودة حضوريا مقاعدهم الدراسية مرة أخرى وسط وقوف ومتابعة من ادارات التعليم في كافة المناطق على عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة الحضورية وسط استعدادات عالية المستوى وتجهيزات متكاملة ؛ وتطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حددت آليتها هيئة الصحة العامة (وقاية).