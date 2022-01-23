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"اليوم" ترصد فرحة طالبات المرحلة الابتدائية بالعودة الحضورية

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الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" عودة طالبات المرحلة الابتدائية إلى مقاعد الدراسة الحضورية وسط اجراءات احترازية ، مبدين سعادتهم وفرحتهم بعد انقطاع دام لعامين بسبب أزمة فيروس .

وكانت قد استقبلت مدارس المملكة اليوم ما يقرب من 3.5 مليون طالب وطالبة للعودة حضوريا مقاعدهم الدراسية مرة أخرى وسط وقوف ومتابعة من ادارات التعليم في كافة المناطق على عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة الحضورية وسط استعدادات عالية المستوى وتجهيزات متكاملة ؛ وتطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حددت آليتها هيئة الصحة العامة (وقاية).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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