شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انتشار ميداني لرجال المرور تزامنًا مع العودة الحضورية للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشر رجال المرور منذ الصباح الباكر أمام المدارس لضبط وتسيير حركة المرور بالتزامن مع العودة الحضورية لطلاب المراحل الابتدائية ورياض الأطفال بالشرقية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الشرقية خطة تضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات، وغيرهم من سالكي الطرق.

ورصدت "اليوم" الانتشار الميداني لعدد من الضباط والأفراد للإشراف على سير الحركة المرورية في الطرق الرئيسية التي قد تشهد كثافة مرورية لحركة المركبات.