النائب العام يوجه بالقبض على وافد يمارس تجارة الجنس على وافدات

وأوضح المصدر إلى أن النيابة العامة ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن لمدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال، أو بهما معا، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من ذات النظام.
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