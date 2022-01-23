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من اليوم..انتظام طلبة الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً
انتظم اليوم طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية بمناطق ومحافظات المملكة، مع...
النائب العام يوجه بالقبض على وافد يمارس تجارة الجنس على وافدات
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر...
85 مليون عملية عبر منصة أبشر في 2021
حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في عام 2021 الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين...
عاجل | زيادة الحصص تربك المدارس
أربكت الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الابتدائية بزيادة حصص اللغة العربية والرياضيات والعلوم حصة إضافية مديري المدارس قبل عودة...
عاجل | موافقة 3 وزارات شرط الترخيص للسياحة الريفية
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري لـ«دوت الخليج»، دعم الوزارة لإقامة...
العودة الحضورية اتباع للإرشادات الاحترازية بلا مخاوف
تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اليوم عددا من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية لطلاب وطالبات...
الروضة والابتدائي يغادران مدرستي
صمدت منصة «مدرستي» لأكثر من عامين في وجه الجائحة، فيما تؤكد وزارة التعليم أنه رغم الصعوبات التي واجهتها المنصة خصوصا في بداية...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين بحوزتهما 3 كيلوجرام من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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