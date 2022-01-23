ضبط شخصين بحوزتهما 3 كيلوجرام من الحشيش

من اليوم..انتظام طلبة الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً انتظم اليوم طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية بمناطق ومحافظات المملكة، مع... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

النائب العام يوجه بالقبض على وافد يمارس تجارة الجنس على وافدات صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر... الرياض: سعود الخزيم الرياض: سعود الخزيم 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

85 مليون عملية عبر منصة أبشر في 2021 حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في عام 2021 الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | زيادة الحصص تربك المدارس أربكت الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الابتدائية بزيادة حصص اللغة العربية والرياضيات والعلوم حصة إضافية مديري المدارس قبل عودة... طريف: حمود الأشجعي طريف: حمود الأشجعي 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | موافقة 3 وزارات شرط الترخيص للسياحة الريفية أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري لـ«دوت الخليج»، دعم الوزارة لإقامة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

العودة الحضورية اتباع للإرشادات الاحترازية بلا مخاوف تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اليوم عددا من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية لطلاب وطالبات... الرياض: خالد الحارثي الرياض: خالد الحارثي 19 جمادى الآخرة 1443 هـ 19 جمادى الآخرة 1443 هـ

الروضة والابتدائي يغادران مدرستي صمدت منصة «مدرستي» لأكثر من عامين في وجه الجائحة، فيما تؤكد وزارة التعليم أنه رغم الصعوبات التي واجهتها المنصة خصوصا في بداية... البشائر: سعد آل عمار البشائر: سعد آل عمار 19 جمادى الآخرة 1443 هـ 19 جمادى الآخرة 1443 هـ

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