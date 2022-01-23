شكرا لقرائتكم خبر عن «السند» يطلق خدمة البطاقة الرقمية لمنسوبي الأمر بالمعروف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، صباح اليوم الأحد خدمة "البطاقة الرقمية" لموظفي الرئاسة العامة عبر تطبيق البوابة الداخلية للرئاسة العامة، ضمن مشروع الرئاسة العامة لإطلاق مجموعة من الخدمات والبرامج الإلكترونية المتخصصة.

وبين أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن منجزات الرئاسة في التحول الإلكتروني، وما حققت فيه من مراحل متقدمة، للوصول إلى بيئة رقمية متكاملة لجميع الخدمات للعاملين مع الرئاسة والمتعاملين معها.

وتتضمن البطاقة الرقمية بيانات منسوبي الرئاسة العامة الأساسية كالاسم والصورة الشخصية، وبيانات جهة العمل، والمسمى الوظيفي والمرتبة التي يشغلها الموظف في قالب متجدد يتسم بتحديث البيانات بشكل مباشر في نظام الموارد البشرية من خلال تطبيق خدمات الموظفين، وبذلك تكون البطاقة الإلكترونية بديلاً اقتصادياً لتوفير وقت وجهد وتكاليف إجراءات طلب البطاقة.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة في إطار سعيها لتطوير منظومة عملها الإلكترونية أطلقت مؤخراً عددًا من البرامج والتطبيقات التقنية الموجهة لمنسوبي الرئاسة والمجتمع، وأتاحت خدماتها للمستفيدين على موقعها الإلكتروني.