شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة رسمية لوزير دفاع تايلاند إلى المملكة الثلاثاء القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم، وتلبية الدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، يقوم دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال "برايوت تشان أوتشا"، بزيارة رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.