شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للاحترازات في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي 9 منشآت، كما حررت 29 مخالفة للإجراءات الصحية والبلدية طُبِّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً. وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"،داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.