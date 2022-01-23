شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستقبل 3.5 مليون طالب وطالبة حضورياً بعد غياب عامين جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • عودة أكثر من 68 ألف طالب وطالبة بحفر الباطن

• استقبال الطلاب بالورود والهدايا في أول يوم عودة

• مدارس تعليم الأفلاج تستقبل أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة

• استقبال 200 ألف وطالبة بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمكة المكرمة

• تجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة بمكة المكرمة

• اطلاق الهوية البصرية الموحدة في جميع المدارس تحت شعار " عودة آمنة مبهجة "

• تجهيز المدارس بالمعقمات والكمامات في كل فصل دراسي

• تهيئة العيادات الطبية وغرف العزل لاستخدامها عند الحاجة

استقبلت مدارس المملكة اليوم ما يقرب من 3.5 مليون طالب وطالبة للعودة حضوريا مقاعدهم الدراسية مرة أخرى بعد انقطاع دام لعامين بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث أن وزارة التعليم تعمل جاهدة لكي تكون العودة آمنة تماماً على الطلاب وتشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

حيث شهدت مدارس محافظة حفر الباطن هذا اليوم عودة أكثر من 68 ألف طالب وطالبة موزعين على 344 مدرسة لمرحلتي الأبتدائية ورياض الأطفال للبنين والبنات

فيما عاد طلاب المرحلة الإبتدائية بالمملكة الي مقاعد الدراسة الحضورية، حيث استقبلهم مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الأحد،بالورود والهدايا، في أول يوم عودة لهم بعد غياب دام عامين .

وكانت مدارس تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لاستقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

واستقبلت مدارس مكة المكرمة نحو 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بـتجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة

واطلاق الهوية البصرية الموحدة في جميع المدارس تحت شعار " عودة آمنة مبهجة " ؛ مع تهيأة المدارس بمسارات ملونة في أرضياتها لتحرك الطلبة من وإلى الفصول بكل أمان وسلامة ؛ كما تم تجهيز المدارس بالمعقمات والكمامات في كل فصل دراسي ؛ إضافة لرسومات مبهجة وهدايا وملصقات وبطاقات تهنئة بالعودة ؛ إضافة إلى تهيئة العيادات الطبية وغرف العزل لاستخدامها عند الحاجة .