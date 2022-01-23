شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 200 ألف طالب وطالبة للعودة الحضورية ببرامج ترفيهية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ تجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة

_ اطلاق الهوية البصرية الموحدة في جميع المدارس

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكّة المكرمة ثلاث لجان للمتابعة الميدانية والاشرافية للعودة الحضورية لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ تمثلت في لجنة إشرافية على مستوى الإدارة ولجنة تنفيذية على مستوى مكاتب للتعليم ولجنة تشغيلية في كل مدرسة .

وقد جهزت إدارة التعليم بمنطقة مكّة المكرمة مدارسها منذ وقت مبكر لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بـتجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة ؛ واطلاق الهوية البصرية الموحدة في جميع المدارس تحت شعار " عودة آمنة مبهجة " ؛ مع تهيأة المدارس بمسارات ملونة في أرضياتها لتحرك الطلبة من وإلى الفصول بكل أمان وسلامة ؛ كما تم تجهيز المدارس بالمعقمات والكمامات في كل فصل دراسي ؛ إضافة لرسومات مبهجة وهدايا وملصقات وبطاقات تهنئة بالعودة ؛ إضافة إلى تهيئة العيادات الطبية وغرف العزل لاستخدامها عند الحاجة .

كما نفذ 442 موجه وموجهة طلابية خطة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالاضافة إلى الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية عبر الهاتف الإرشادي .