شكرا لقرائتكم خبر عن "قيادات التعليم" تتابع عودة طلاب الابتدائية ورياض الأطفال بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقفت قيادات تعليم مكّة اليوم على عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة الحضورية وسط استعدادات عالية المستوى وتجهيزات متكاملة ؛ وتطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حددت آليتها هيئة الصحة العامة (وقاية). وقد تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكّة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي ميدانياً صباح اليوم "الأحد" 20 / 6 / 1443 هـ عدداً من المدارس للوقوف على العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لاستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني الحالي، تفقد فيها استعدادات المدارس الابتدائية للعودة الحضورية للطلاب والطالبات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واطمأن خلالها على جاهزية المدرسة لبدء العملية التعليمية حضورياً وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، والإطلاع على القاعات الدراسية ومرافق المدرسة والساحات الخارجية. وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكّة المكرمة في ختام جولته على أهمية تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعودة الحضورية وبث الحماس في نفوسهم، وكذلك حث أولياء الأمور على التعاون مع المدرسة، مقدماً الشكر لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين على جهودهم وعملهم الدؤوب والجاهزية العالية لاستئناف الدراسة واستكمال الطلاب والطالبات لرحلتهم التعليمية، مثمناً في الوقت ذاته جهود الأسر ودورهم البارز في التكامل مع المدرسة، مطمئناً أولياء الأمور بأن المدارس الابتدائية تمت تهيئتها لتكون بإذن الله جاهزة لعودة حضورية آمنة ومبهجة ومميزة. وعلى صعيد متصل تواجد مساعدو المدير العام ومديري ومديرات المكاتب التعليمية وعدد من الإدارات بتعليم مكّة والمشرفين والمشرفات في مدارس مكّة صباح اليوم للوقوف على انطلاق الدراسة والتهيئة للعودة الحضورية للمدارس وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان والاطمئنان على التقيد بالاجراءات الاحترازية.