شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 6 الآف جلسة غسيل كلوي بمستشفى شرورة العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة نجران خلال العام الماضي 6934 جلسة غسيل كلوي بمستشفى شرورة العام، فيما قدمت 135434 خدمة طبية بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية منها 103485 مراجعًا لأقسام الطوارئ و31949 مراجعًا لأقسام العيادات الخارجية.

وأضافت أن عدد المواليد بلغ 1672 مولودًا خلال نفس الفترة، فيما أجريت 1641 عملية جراحية، وبلغ عدد عينات الفحوصات المخبرية التي أُجريت للمرضى 267495عينة، و 33642 فحصًا إشعاعيًّا، و صرف 72493 وصفة طبية، مشيرةً إلى أن عدد المنومين بلغ 6482 حالة، و 5339 مراجعًا لمركز الأسنان.