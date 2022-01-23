شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. عودة الطلاب لمرحلتي الإبتدائية ورياض الأطفال / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط إجراءات احترازية وبيئة تعليمية آمنة، بدأت صباح اليوم مدارس الطلاب في جميع أنحاء المملكة، لمرحلتي الإبتدائية ورياض الأطفال استقبال الطلبة بعد انقطاع دام لعامين.

فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور، جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع اكتمال العودة الحضورية للطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، بعودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن وزارة التعليم وجهت الإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات؛ بإعداد جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية برامج استقبال للطلاب والطالبات تشمل الترحيب بهم خاصة الطلبة الجدد، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة عند نقاط الدخول والخروج، وكذلك تنظيم مسارات طلابية آمنة لوصولهم إلى مقاعدهم بالقاعات الدراسية وبدء حصصهم بتسليم النشاط الفني المكلفين به إلى معلميهم، إلى جانب استمرار المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في توعية الطلبة بالإجراءات الصحية خلال الأسبوع الأول.​