شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ممطرة وسماء غائمة.. تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى أجزاء من وسط وغرب المملكة، بينما تبقي درجات الحرارة في انخفاض على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج