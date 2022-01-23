عاجل | زيادة الحصص تربك المدارس

دليل تشغيلي
«دوت الخليج» بدورها استفسرت من متحدث تعليم الحدود الشمالية عبدالهادي عايد عن صحة التعديلات، والذي زود «دوت الخليج» بنسخة من الدليل التشغيلي الإشرافي للعودة الحضورية الجديد، والذي يحتوي على عدد الحصص الدراسية السابقة والجديدة للمرحلة الابتدائية.
مسافة ومجموعتان
واستعدت المدارس للعودة الحضورية من خلال الالتزام بمسافة 60 سم بين كل طالب وطالب داخل الفصل، ووضع مجموعتين A وB لكل يوم دراسي، فيما ينتظر أن يكون الخميس مخصصا للمنصة الدراسية للطلاب، بينما كثفت المدارس أعمال تعقيم الفصول وفق إجراءات احترازية تتوافق مع اشتراطات وزارة الصحة مع جائحة كورونا.
وتضمن الدليل التشغيلي وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات عند وجودهم خارج الفصول، والتأكيد على المرونة في انتقال المدرسة أو فصل منها من مستوى لآخر وفق المستجدات وما تقرره اللجان، وتشكيل لجنة تشغيلية على مستوى المدرسة.
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