عاجل | زيادة الحصص تربك المدارس

أربكت الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الابتدائية بزيادة حصص اللغة العربية والرياضيات والعلوم حصة إضافية مديري المدارس قبل عودة الدراسة حضوريا لطلاب المرحلة الابتدائية، إذ اضطر مديرو المدارس إلى تغيير الجداول الدراسية التي أعدوها مع مطلع الأسبوع الماضي، بما يتوافق مع الخطة الدراسية الجديدة، فيما عانى بعض المديرين من وجود نقص في المعلمين يغطون تلك الإضافات الجديدة في الحصص، والتي وفق الخطة الدراسية قللت من تخصص الدراسات الإسلامية حصة لكل فصل بدلاً من حصتين كذلك اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية والمهارات الرقمية، وحصتين للتربية البدنية في الصفوف الدنيا وحصة دراسية للصفوف العليا.

دليل تشغيلي

«دوت الخليج» بدورها استفسرت من متحدث تعليم الحدود الشمالية عبدالهادي عايد عن صحة التعديلات، والذي زود «دوت الخليج» بنسخة من الدليل التشغيلي الإشرافي للعودة الحضورية الجديد، والذي يحتوي على عدد الحصص الدراسية السابقة والجديدة للمرحلة الابتدائية.

مسافة ومجموعتان

واستعدت المدارس للعودة الحضورية من خلال الالتزام بمسافة 60 سم بين كل طالب وطالب داخل الفصل، ووضع مجموعتين A وB لكل يوم دراسي، فيما ينتظر أن يكون الخميس مخصصا للمنصة الدراسية للطلاب، بينما كثفت المدارس أعمال تعقيم الفصول وفق إجراءات احترازية تتوافق مع اشتراطات وزارة الصحة مع جائحة كورونا.

وتضمن الدليل التشغيلي وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات عند وجودهم خارج الفصول، والتأكيد على المرونة في انتقال المدرسة أو فصل منها من مستوى لآخر وفق المستجدات وما تقرره اللجان، وتشكيل لجنة تشغيلية على مستوى المدرسة.