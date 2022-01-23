عاجل | موافقة 3 وزارات شرط الترخيص للسياحة الريفية

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري لـ«دوت الخليج»، دعم الوزارة لإقامة المشاريع السياحية الزراعية «استراحات ريفية»، من خلال إنشاء منصة حديثة تحت مسمى (برنامج ريف)، تقوم بتوفير دعم مالي وفق اشتراطات معينة للأنشطة السياحية، وذلك المقامة على الأراضي الزراعية.

7 اشتراطات

حدد المطيري، نحو 7 اشتراطات وإجراءات وجب تنفيذها للحصول على ترخيص، وهي: التقدم بطلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، ومن ثم استكمال بقية الإجراءات من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الاقتصاد الأخضر

وكان مستثمرون في مشاريع سياحية، تحفظوا إزاء ما أسموه، عدم وضوح «غموض» في إجراءات التراخيص، وبعض الصعوبات في الحصول على التراخيص النظامية للمشاريع الريفية «السياحية» خاصة في وسط واحة الأحساء الزراعية، وهي الواحة المناسبة لجميع المشاريع السياحية والريفية، موضحين لـ«دوت الخليج»، أن دخول واحة الأحساء في لائحة التراث العالمي الإنساني في اليونيسكو، كأكبر واحة نخيل في العالم، والأحساء عاصمة للسياحة العربية، لم يشفع لها في تذليل الصعوبات لاستكمال إجراءات التراخيص، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية السياحية داخل الواحة «الاقتصاد الأخضر»، وتحويل تلك المواقع الخاصة إلى نقاط جذب سياحي وواجهات سياحية، لافتين إلى حرصهم الشديد في صون الواحة والحفاظ عليها، بما يضمن استمرار تسجيلها في لائحة التراث العالمي.

وثائق قديمة

أضافوا أن صكوك الأراضي، هو السبب الأبرز في تعثر إجراءات التراخيص، فبعض الحيازات الزراعية، لا تتوفر فيها صكوك حديثة، والبعض منها بـ«وثائق» قديمة، بالإضافة إلى ما يكتنف بعض الحيازات من عشوائية وتداخل في المساحات الزراعية، داعيين إلى ربط اشتراطات وإجراءات التراخيص في جهة واحدة فقط، بدلًا من تعدد الجهات الحكومية.

الدليل السياحي

بين الناشط السياحي، رئيس اللجنة السياحية في مجلس بلدي الأحساء سابقًا شاكر العليو، أن الجهود الحثيثة، التي يقوم عليها ناشطون ومهتمون في السياحة والترفيه، هدفها جعل السياحة في الأحساء تجربة متميزة للزوار وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية ثقافية، وأن تكون هي الرائدة في مجال السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، والسعي إلى تنمية سياحـية قيمة ولامعة ذات منافع اقتصادية وثقافية.

الحفاظ على الواحة

دعا عضو المجلس البلدي في الأحساء سابقًا علي السلطان، الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحفاظ على الواحة، ضرورة مراجعة تحديد الموقع الجغرافي للأحساء موقع تراث عالمي في اليونيسكو بداخل الواحة الزراعية، وذلك بالتصرف داخل الحيازات الزراعية بما يسهم في تشجيع السياحة الزراعية دون الإخلال باشتراط تسجيل الواحة في اليونيسكو، لافتًا إلى أن تسجيل الواحة باليونيسكو فيه كثير من المزايا المشجعة للاستثمار داخل الواحة.

مشاريع متعثرة بسبب الصكوك والتراخيص

مزرعة تعليمية للأطفال

محمية نباتات وزهور

منتجعات سياحية

بيوت محمية زراعية

تحويل مزرعة إلى معلم سياحي

اشتراطات وزارة البيئة

01 أن تكون المزرعة مملوكة بموجب صك شرعي

02 محياة ومنتجة، وأن يكون النشاط السياحي إضافيا

03 ألا تزيد نسبة المباني بالمزرعـة عـن 30%

04 أن تشتمل كل وحدة بالمنشأة على الأقل غرفة نوم واحدة بمرافقها

05 ألا يزيد ارتفاع الوحدات من دورين

06 أخذ موافقة 3 وزارت

07 أن يكون البناء بموجب رخصة من البلدية المختصة