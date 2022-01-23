وأكدت الإدارة أن نطاق تنفيذ الخطة يشمل الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق، بداية من ساعات الصباح الأولى يوم غدٍ الأحد، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات من طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس، وغيرهم من سالكي الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطته المتزامنة مع عودة الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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