الصفر المئوية تتلف محاصيل طريف

أتلفت درجات الحرارة المنخفضة، التي سجلت تحت الصفر المئوية، محاصيل زراعية، خاصة في محافظة طريف، إذ سجل المركز الوطني للأرصاد، أمس، درجات حرارة صغرى منخفضة تحت الصفر المئوية في 7 مدن، تضمنت عرعر وسكاكا وطريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات والمجمعة. في حين سجلت بعض المدن درجة الصفر، ومنها الرياض وحائل، ومدن أخرى بلغت فيها درجة الحرارة 1 فقط، ومنها تبوك وبريدة.

تدني الرؤية

توقع المركز استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وسيمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. في حين ستكون السماء غائمة جزئيا، وقد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «عسير والباحة ومكة المكرمة»، ولا يستبعد تكّون الضباب في الصباح الباكر على «نجران وعسير والباحة».

رياح سطحية

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وقد تصل إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.