27 مليون لتر وعبوة زمزم بالمسجد الحرام

أكد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وللخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد مصلح الجابري لـ«دوت الخليج» توزيع أكثر من 7 ملايين عبوة ماء زمزم، ذات الاستخدام الواحد، حجم 200 مل إضافة إلى توزيع أكثر من 20 مليون لتر عن طريق الحافظات والعربات الذكية على قاصدي المسجد الحرام من غرة شهر محرم 1/1/1443 إلى الآن.

تهيئة وتجهيز

وأشار الجابري إلى أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم 140 موظفاً يشرفون على متابعة أكثر من 1000 عامل موزعين بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة، وذلك لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب، إضافة إلى الإشراف على تعبئة الحافظات.

توفير خدمات

وأوضح الجابري أن عدد عينات التحليل أكثر من 3000 عينة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع الماء في جميع جنبات المسجد الحرام.

ماء زمزم

7 ملايين عبوة

200 مل للعبوة

140 موظفاً

1000 عامل

20 مليون لتر عن طريق الحافظات والعربات الذكية