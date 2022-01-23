27 مليون لتر وعبوة زمزم بالمسجد الحرام

تهيئة وتجهيز
وأشار الجابري إلى أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم 140 موظفاً يشرفون على متابعة أكثر من 1000 عامل موزعين بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة، وذلك لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب، إضافة إلى الإشراف على تعبئة الحافظات.
توفير خدمات
وأوضح الجابري أن عدد عينات التحليل أكثر من 3000 عينة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع الماء في جميع جنبات المسجد الحرام.
ماء زمزم
7 ملايين عبوة
200 مل للعبوة
140 موظفاً
1000 عامل
20 مليون لتر عن طريق الحافظات والعربات الذكية
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