الشورى يطلع على مشاريع تطوير الحدود الشمالية

يزور وفد مكون من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس محمد الحميضي، اليوم، منطقة الحدود الشمالية، يلتقون خلالها بأمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبعدد من المسؤولين. وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع والتعرف على الجانب الحضاري لمنطقة الحدود الشمالية، والوقوف على آخر الأعمال والمنجزات التي تشهدها المنطقة، وأبرز مرافقها وخططها التطويرية وما وصلت إليه في سبيل مواصلة مسيرة التنمية التي تباشرها مختلف القطاعات.

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء المجلس خلال زيارتهم بمسؤولي الغرفة التجارية بالمنطقة، والاطلاع على منفذ جديدة عرعر والإمكانيات وجهود تشجيع التجارة بين المملكة والدول المجاورة، وزيارة المعهد السعودي للتعدين، وجامعة الحدود الشمالية، وزيارة النادي الأدبي للاطلاع على الموروث الثقافي والتاريخي والأدبي لمنطقة الحدود الشمالية.