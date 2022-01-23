ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء المجلس خلال زيارتهم بمسؤولي الغرفة التجارية بالمنطقة، والاطلاع على منفذ جديدة عرعر والإمكانيات وجهود تشجيع التجارة بين المملكة والدول المجاورة، وزيارة المعهد السعودي للتعدين، وجامعة الحدود الشمالية، وزيارة النادي الأدبي للاطلاع على الموروث الثقافي والتاريخي والأدبي لمنطقة الحدود الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يطلع على مشاريع تطوير الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.