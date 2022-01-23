التطوير المهني التعليمي يشارك في اليوم الدولي للتعليم

وأوضح رئيس المعهد الأستاذ دكتور أحمد الجهيمي، أن إقامة هذه الندوة يأتي ضمن مشاركة المعهد في اليوم الدولي للتعليم، مضيفا أن ما يشكله التعليم من أهمية بالغة للارتقاء بالمجتمعات وثقافتها.
وأكد الجهيمي على أهمية حضور جميع المهتمين من أسرة التعليم وخارجها الندوة والإستفادة مما يطرح فيها من مواضيع، من خلال حضور الندوة عبر هذا الرابط .
يذكر أن اليوم الدولي للتعليم يصادف الـ 24 من يناير من كل عام.
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