شكرا لقرائتكم خبر عن قبول نتيجة فحص المستضد السريع للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الصحة العامة «وقاية»، عن قبول نتيجة الفحص المستضد السريع لطلبة المنشآت التعليمية كافة، وبالتالي توجيههم للدراسة «عن بعد»، حال تأكد الإصابة، مع عدم إلزامية توثيق الفحص في توكلنا.

وأوضحت «وقاية»، أنه بمجرد ظهور الأعراض ولو بدون فحص، يتم قبول عذر الطالب، مجددة التأكيد على عدم اشتراط المسحات والفحوص للحضور.

وقالت: إنه يمكن استخدام الفحص السريع في الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 17 عاما، والإبلاغ عن طريق أحد الأشخاص البالغين مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وفي حال ظهرت النتيجة إيجابية مع وجود أعراض أو تاريخ مخالطة فتكون الحالة مؤكدة، وينبغي التوجه فوًرا إلى أقرب عيادة تطمن أو التواصل مع الجهات الصحية واتباع الإرشادات، وإبلاغ المنشأة التعليمية بنتيجة الفحص وبالتالي يتم إبلاغ إدارة الصحة العامة.

يأتي ذلك فيما تستقبل إدارات المدارس الابتدائية ورياض الأطفال طلابها، صباح اليوم، بإجراء مسح شامل للكشف عن أي أعراض تنفسية من حرارة أو سعال أو سيلان للأنف أو ضيق في التنفس.

أعراض الإصابة

ويتم تسجيل اسم الطالب المشتبه به؛ للتعامل معه حسب بروتوكول الحالة المشتبه بها، والصادر من هيئة الصحة العامة «وقاية» وذلك بعزل الطالب المشتبه به في غرفة جيدة التهوية وإرشاده بعدم لمس الأسطح وتوجيهه بتغطية الأنف والفم بمنديل أثناء العطاس ورمي المنديل مباشرة في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر منديل فينصح بالعطاس في مرفق اليد، وإذا احتاج لدورة المياه أثناء انتظار ولي الأمر، فينصح باستخدام دورة مياه منفصلة، وإذا لم يتوافر فيجب تطهير الحمام بعد استخدامه له جيدا بالمطهرات الموصى بها، ثم نقل الطالب، عن طريق ولي الأمر، إذا كانت مستقرة، أو الاتصال بالهلال الأحمر السعودي في حال كانت الحالة طارئة.

منظومة شاملة

وتبدأ اليوم الرحلة التعليمية لـ 3.5 مليون طالب وطالبة من مرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال وسط منظومة مكتملة من الخدمات المقدمة لهذه الفئة العمرية على المستويات كافة بدءًا من النقل المدرسي أو عبر وسائل المواصلات الأخرى وصولا للمدرسة والبرامج المقدمة حتى مغادرة الطلاب والعودة إلى منازلهم.

فعاليات متنوعة

وتستقبل إدارات المدارس الطلاب بالعديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية لكسر الرهبة والخوف لدى بعض الطلاب نتيجة الانقطاع، الذي دام أكثر من عامين عن مقاعد الدراسة، وذلك وفق النماذج التشغيلية المرنة، التي أعلنت عنها وزارة التعليم بحسب الكثافة العددية لكل مدرسة.

وتشمل النماذج تقسيم الطلاب وفق النماذج بالحضور كامل أيام الأسبوع أو 5 أيام في الأسبوعين للنموذج المتوسط أو 5 أيام في الثلاثة أسابيع للنموذج العالي، في حين تقع 97 % من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في نطاق النموذجين المنخفض والمتوسط.

لافتات ترحيب

وأعلنت وزارة التعليم عن إعداد المدارس، لبرامج استقبال للطلاب والطالبات، خاصة الطلبة الجدد في الصفوف الأولية بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، تشمل اللافتات الترحيبية والملصقات التوعوية، وكذلك النصائح والإرشادات الإشرافية لتفعيل تواصلهم مع عناصر المجتمع المدرسي، إضافة إلى تنظيم يومهم الدراسي وتأمينه صحيا من وقت خروجهم من المنزل حتى عودتهم إليه.

مسابقات وفنون

وتحفّز وزارة التعليم طلبة الابتدائية ورياض الأطفال للعودة إلى مقاعدهم الدراسية والمشاركة مع زملائهم من خلال 22 نشاطا ثقافيا وترفيهيا وتوعويا؛ دعما لانتظامهم في صفوفهم الدراسية، وتحقيق التكيّف الاجتماعي والتعليمي للطلبة الجدد مع البيئة المدرسية، حيث تتنوع الأنشطة بين القصص والمسابقات الثقافية والترفيهية «مسرح الطفل»، وكذلك الأنشطة الفنية «أنا فنان»، والأنشطة الرياضية الفردية، والألعاب الحركية، إلى جانب توزيع الهدايا.

تجارب محاكية

واستكملت وزارة التعليم جاهزية المدارس للعودة الحضورية، من حيث الصيانة الفنية والتقنية وتوافر الأدوات والتجهيزات المدرسية ومدى صلاحيتها واستعداداتها لاستقبال الطلبة، إلى جانب تطبيق عدد من مدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة تجارب محاكية للعودة الحضورية الآمنة.

دراسة عن بعد بمجرد ظهور الأعراض ولو بدون فحص

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