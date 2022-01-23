شكرا لقرائتكم خبر عن بقايا أسمنتية تشوه شاطئ النورس بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكى مواطنون من تدني مستوى النظافة بشاطئ النورس بالدمام، لافتين إلى أن البقايا الأسمنتية حولت الشاطئ إلى مكان للنفايات ومصدر للروائح الكريهة. مطالبين بوضع خطط لتطوير الشاطئ ليكون بحلة أبهى، مثل إضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وتحسين الخدمات ليكون مقصدا للزوار من داخل الحي وخارجه.

روائح كريهة

قال يوسف الشعلان، إن النظافة في شاطئ النورس دون المستوى، مع وجود الكثير من البقايا الأسمنتية التي تلوث المكان، وتنبعث منها روائح كريهة تضر بصحة الإنسان، وتتسبب في زيادة الطحالب التي تلوث الشاطئ بشكل عام، كما تتسبب بوجود القوارض مثل الفئران وكذلك وجود الباعوض بكثرة، مطالبا بإزالتها لتحسين منظر الشاطئ. لافتا إلى أن هناك بقايا أحجار حادة خطيرة تهدد الأطفال ومرتادي الشاطئ.

مسطحات خضراء

وبيّن مهند عالم، أن الشاطئ يوجد بموقع مميز، ولكن للأسف منظره دون المستوى، إلا أنه يمكن أن يكون أفضل مما هو عليه، وأن يكون خاليا من الملوثات البيئية. وطالب بضرورة تطويره وتحويله إلى مقصد جميل لأهالي الحي عن طريق إضافة مسطحات خضراء وجلسات. وأضاف إن المياه في حالة المد تصل إلى مسافات بعيدة، وهذا يجعل المنظر يزداد سوءا بسبب وجود بقايا أسمنتية مع غياب النظافة. وأضاف إن مياه الشاطئ تشبه مياه الصرف الصحي روائحها قوية وكريهة، وتشوه المكان، كما أكد أنه يجب مراعاة أن هناك أطفالا يأتون إلى الشاطئ والبقايا الأسمنتية تعتبر خطرا عليهم.

نفايات مهملة

وأوضح أنس محمد، أنه يمارس رياضة المشي يوميا بالشاطئ، ولكن منظره للأسف مشوه بسبب وجود البقايا الأسمنتية والنفايات المهملة، وكذلك انبعاث الروائح الكريهة كما أن المياه في حال كانت مرتفعة تجلب البقايا والمخلفات إلى الممشى، وأضاف إنه يجب أن تكون هناك دراسة مفصلة عن الشاطئ لتطويره وتحويله إلى وجهة تجذب أهالي الحي، بإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء وإضافة لمسات جمالية إليه.