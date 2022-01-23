شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إصابات كورونا أقل من 5 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، 4608 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 4622، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 637 حالة. وبيّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 647819، بينما بلغ عدد حالات التعافي 594762، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 8918 حالة. ونصحت «الصحة»، الجميع، بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.