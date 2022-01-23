شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 200 متدربة مستجدة في «تقنية البنات» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء، برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني، وذلك بقبول 200 طالبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة، بهدف إيجاد بيئة آمنة ومحفزة للعمل والتدرب، بغرض تعريفهن بأبرز الحقوق والواجبات، ومتطلبات ومميزات الالتحاق بالكلية.

وجرى خلال البرنامج توضيح خدمات التوجيه والإرشاد، والتعريف بإجراءات القبول والتسجيل في الكلية، وشرح برنامج رايات والتدرب الإلكتروني، والتعريف بصندوق المتدربين، ولوائح السلوك والمخالفات، وتخصصات الكلية، واختتمت بالتعريف بإجراءات السلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا»، وكذلك فوائد الجرعة التنشيطية.

تخلل البرنامج عرض مرئي لنادي التسويق، يتضمن مفاتيح النجاح وطرق تحقيقها ودعم القدرات الشخصية لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وأوضحت منسقة الاتصال المؤسسي بالكلية هدى النعيم، أن برنامج التهيئة تضمن حضور المتدربات على مجموعات محدودة، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصي بها مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحاضرات، بعد التأكد من التحصين لجميع الحاضرات من خلال برنامج «توكلنا»، بهدف تعريف وتهيئة المتدربات المستجدات على البيئة التدريبية بالكلية، بما يسهم في اكتساب المتدربات المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.