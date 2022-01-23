شكرا لقرائتكم خبر عن خطط تباعد محكمة لـ330 ألف طالب وطالبة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن الإدارة عملت على تحقيق العودة الآمنة للطلاب والطالبات من خلال تسخير الجهود كافة للحفاظ على سلامتهم، وتطبيق الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية المعتمدة من الهيئة العامة للصحة وقاية إلى جانب تطبيق كافة النماذج التشغيلية داخل المدارس، وتقديم كافة الخدمات التربوية والتعليمية لتلقي العلوم والمعارف والمهارات في مدارسهم.
وأوضح مدير مدرسة ابتدائية بالقطيف عبدالله آل رامس، أن مدرسته أتمت الاستعداد لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من إدارة التعليم بالشرقية، ومكتب التعليم بالمحافظة، للمدارس من أجل توفير كافة الإجراءات الوقائية الصحية.
وبين أن المدرسة وضعت برامج تهيئة نفسية للطلبة، إضافة إلى خطط صحية، تضمن العودة الآمنة، مع الاهتمام بالمراحل الأولية الثلاث، خاصة الصفين الأول والثاني، الذين لم يدخلوا ولم يشاهدوا مدارسهم منذ الالتحاق، وذلك لأن الدراسة خلال العامين الماضيين كانت عن بعد.
وبين الموجه الطلابي عبدالله آل إبراهيم، أن الوضع مطمئن للغاية، إذ جرى الانتهاء من الاستعدادات الاحترازية لاستقبال الطلاب، لافتًا إلى تجربة مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي نجحت ولم تشهد أي معوقات، بفضل الاستعدادات والجاهزية الكاملة.