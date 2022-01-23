شكرا لقرائتكم خبر عن خطط تباعد محكمة لـ330 ألف طالب وطالبة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة تعليم الشرقية تجهيز القاعات الدراسية وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، وتحقيق تباعد الطاولات والمقاعد الدراسية بالمسافة المحددة، ووضع الملصقات الأرضية والجدارية وعلى الأبواب، وإقفال أماكن الوضوء الجماعية، وتحديد المسارات، لاستقبال 300 ألف طالب وطالبة من مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في 1330 مدرسة، صباح اليوم. وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ«اليوم» أن إدارة التعليم مكاتبها ومدارسها وفرق عملها بمختلف الإدارات، جهزت المرافق المدرسية لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك عبر خطة عمل وفق محاور محددة تتعلق بعملية تهيئة الفصول الدراسية وتوفير الاحتياجات الضرورية من حيث تنظيف المدارس ووضع الملصقات التعريفية لتحقيق التباعد الجسدي واتباع التعليمات المطلوبة وتوفير الاحتياجات الضرورية المتعلقة بالجانب الوقائي.

وأشار إلى أن الإدارة عملت على تحقيق العودة الآمنة للطلاب والطالبات من خلال تسخير الجهود كافة للحفاظ على سلامتهم، وتطبيق الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية المعتمدة من الهيئة العامة للصحة وقاية إلى جانب تطبيق كافة النماذج التشغيلية داخل المدارس، وتقديم كافة الخدمات التربوية والتعليمية لتلقي العلوم والمعارف والمهارات في مدارسهم.

وأوضح مدير مدرسة ابتدائية بالقطيف عبدالله آل رامس، أن مدرسته أتمت الاستعداد لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من إدارة التعليم بالشرقية، ومكتب التعليم بالمحافظة، للمدارس من أجل توفير كافة الإجراءات الوقائية الصحية.

وبين أن المدرسة وضعت برامج تهيئة نفسية للطلبة، إضافة إلى خطط صحية، تضمن العودة الآمنة، مع الاهتمام بالمراحل الأولية الثلاث، خاصة الصفين الأول والثاني، الذين لم يدخلوا ولم يشاهدوا مدارسهم منذ الالتحاق، وذلك لأن الدراسة خلال العامين الماضيين كانت عن بعد.

وبين الموجه الطلابي عبدالله آل إبراهيم، أن الوضع مطمئن للغاية، إذ جرى الانتهاء من الاستعدادات الاحترازية لاستقبال الطلاب، لافتًا إلى تجربة مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي نجحت ولم تشهد أي معوقات، بفضل الاستعدادات والجاهزية الكاملة.