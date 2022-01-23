شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف مستفيد من مراكز حفر الباطن المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت المراكز المتخصصة بمحافظة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لأكثر من 47 ألف مستفيد خلال عام 2021م.

واستقبل مركز الغسيل الكلوي 24.404 مستفيدين، ومركز السكر والغدد الصماء 17.393 مستفيدا. وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مستفيدي مركز الأورام بلغ 2707 مستفيدين، مبينة أن عدد مراجعي مركز السمنة بلغ 1137 مستفيدا وتخطى عدد مستفيدي مركز الخلع الولادي 1343، وتجاوز عدد مستفيدي مركز اضطرابات النمو والسلوك 725 مستفيدا، وبلغ عدد مستفيدي وحدة جراحة وقسطرة القلب 235، ومركز القوقعة 39 مستفيدا.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها من خلال المراكز المتخصصة على تقديم خدماتها العلاجية والتشخيصية لجميع أفراد المجتمع.