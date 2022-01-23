شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 10 كم بطريق الملك خالد بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينفذ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أعمال إصلاح بطريق الملك خالد بن عبدالعزيز من تقاطع طريق أبو حدرية إلى نفق الراشد بطول 10 كم بالاتجاهين.

وذكر الفرع: إنه بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية أغلق الطريق جزئيا على مسارين وإتاحة الحركة على المسارين الآخرين، وتقسيم العمل على 4 مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ من نفق الراشد إلى نفق العشرين بالثقبة بطول 3 كيلو مترات ولمدة 15 يوما، وخلال هذه المدة سيتم إغلاق الحركة على الجسر القادم من الخبر إلى طريق الملك خالد والطريق البديل الدوران من تقاطع طريق الملك سعود.

وبيّن أن المرحلة الثانية تبدأ من تقاطع كوبري العشرين بالثقبة إلى جسر إسكان الخبر بطول 3 كيلو مترات ولمدة 15 يوما، أما المرحلة الثالثة فتبدأ من كوبري إسكان الخبر إلى جسر البحرين بطول 2 كيلو متر ولمدة 10 أيام، أما المرحلة الرابعة فتبدأ من تقاطع جسر البحرين إلى شارع النعمان بن الحارث بطول 2 كيلومتر ولمدة 10 أيام، لافتا إلى أن سيتم العمل في الاتجاه المعاكس بنفس المراحل والمدد المذكورة سابقا، كما سيتم إغلاق المداخل والمخارج المؤدية إلى منطقة العمل.