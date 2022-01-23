شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة د. سليمان الحبيب تحتفي بالحصول على «60» اعتمادا محليا ودوليا خلال «2021» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، ممثلة بإدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني، بإنجازات الإدارة خلال العام 2021، التي من أهمها الحصول على «60» شهادة اعتماد وإعادة اعتماد محلي ودولي، في إنجاز نوعي جديد.

ومن أهم الاعتمادات الجديدة، التي حصلت عليها المجموعة في العام الماضي اعتماد الجامعة الأمريكية (ACR) للأشعة المقطعية، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والماموجرام، والأشعة الصوتية، وشهادة مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية SRC كمركز تميز في المناظير والمسالك البولية، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، كما نالت اعتماد اللجنة المشتركة للاعتمادات العالمية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، واعتماد جمعية أنظمة إدارة الأنظمة والمعلومات للرعاية الصحية من المستوى السابع HIMSS.

أما بالنسبة للاعتمادات والشهادات المجددة في العام 2021 فتشمل: اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد التعاون الأمريكي لبنك الدم AABB، واعتماد اللجنة المشتركة العالمية لاعتماد المنشآت الصحية JCI، واعتماد مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية SRC كمركز تميز في جراحات أمراض السمنة ومشاكل الأيض، والتخدير الخاص بالسمنة، والجراحات التجميلية وجراحات العظام، واعتماد الهيئة الوطنية البحرينية لتنظيم المهن والخدمات الصحية NHRA، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

من جهته، قال د. زبير الشيخ مدير إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى إن لهذه الاعتمادات أهمية كبيرة، إذ تمثل شهادة اعتراف من هيئات دولية وإقليمية ومحلية، مهنية وذات مصداقية عالية.

وفي ختام الاحتفال، شكر الأستاذ ناصر الحقباني العاملين في إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، مؤكدا أن الإنجازات التي نحتفي بها اليوم، هي ثمار الجهد الدؤوب، الذي ظل الزملاء يبذلونه طوال الفترة الماضية، مضيفا إن ذلك سينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.