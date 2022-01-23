شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 10 متدربين على امتهان حرفة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمكتب الوزارة في محافظة الأحساء، بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين على برنامج مشروع بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة، والبالغ عددهم 10 متدربين.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري أن المشروع يستهدف تأهيل وتعزيز وبناء قدرات الشباب من الجنسين في مجالات الزراعة كالإنتاج والتصنيع والتسويق لمنتجاتهم في المملكة، وذلك عن طريق تحسين أداء المتدربين ببرامج علمية وتوعوية، مما يؤهلهم لسوق العمل في هذا المجال للمساهمة في التنمية الريفية بالمناطق المختلفة بالمملكة لتحقيق الريادة في مجال الزراعة بالمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي بمشيئة الله تعالى، وذلك ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل.

ولفت م. المطيري إلى أهمية تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، حيث تعدت لبرامج مكملة أخرى مثل «إنتاج الخضار في البيوت المحمية، تسويق المنتجات الزراعية، الزراعة العامودية، تصنيع المنتجات، عمليات الحصاد، ووقاية المزروعات»، وتشجيع الوزارة على قيام المهرجانات في القطاع الزراعي موزعة على مناطق المملكة بمختلف الأوقات.