شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون مستفيد من الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام منذ عام 1434 حتى منتصف العام الحالي 1،596،240 مستفيدا، كما بلغ عدد الذين استفادوا من الحلقات في فترة موسم الحج منذ عام 1438هـ «167109» مستفيدين، إضافة إلى عمل حلقات افتراضية لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد، حيث بلغ عدد المعلمين 12 معلما، و«21،052» مستفيدا، وذلك حفاظا على سلامة قاصدي المسجد الحرام من تفشي وباء كورونا

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح أن الرئاسة اهتمت بالقرآن الكريم وتعليمه وتصحيح تلاوته، حيث يتم تعليم الزائر والمعتمر القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور على مدار 24 ساعة.

وجرى إنشاء حلقات الإقراء والإجازة لحفظة كتاب الله ومنحهم الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية إلى جميع المسلمين، حيث جرى إنشاء مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم عن بعد ليستفيد منها ملايين المسلمين من بقاع الأرض كافة.