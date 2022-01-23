شكرا لقرائتكم خبر عن 1433 خدمة طبية من مركز الملك سلمان لليمنيين بحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 432 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2021م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى تقديم 1.433 خدمة لهم، حيث بلغت نسبة الذكور 61 % ونسبة الإناث 39 %، بينما شكلت نسبة النازحين 22 % والمقيمين 78 % من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 169مريضاً، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 263 مريضاً.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء على الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات عمّان والبلقاء والكرك والطفيلة والمفرق بالأردن، وجرى توزيع 4.420 حقيبة شتوية و8.840 بطانية استفاد منها 4.420 أسرة بواقع 22.100 فرد. ويأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء، الذي يهدف إلى التخفيف من معاناه الأسر الأكثر احتياجًا وتلبية متطلباتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.