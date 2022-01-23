شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مادة صوتية ببرنامج «كنوز التراث العلمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، قائمة دروس صوتية «حصرية» لعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد والبالغ عددها «31» درسا بمجموع «23» ساعة صوتية، وذلك ضمن برنامج «كنوز التراث العلمي» لأئمة ومدرسي المسجد الحرام التي ستنشر للمرة الأولى.

وأوضح مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي ممدوح بن سعيد الخزاعي، أن برنامج «كنوز التراث العلمي» يعنى بجمع دروس المسجد الحرام غير المحولة رقميا ذات الموضوع الواحد التي سجلت ووثقت وحفظت في وقت سابق، ولم تنشر من قبل لأئمة ومدرسي المسجد الحرام، حيث عملت الإدارة على تحويلها رقميا وهندستها صوتيا تمهيدا لإتاحتها ونشرها للمستفيدين وطلبة العلم الشرعي.