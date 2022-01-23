شكرا لقرائتكم خبر عن مناعتنا حياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال استشاري طب الأسرة والطب الوقائي والصحة العامة وطب كبار السن د. عاصم العبدالقادر، إن ارتداء الكمامة إحدى آليات الحماية من العدوى، وتزيد أهميتها في الأماكن المغلقة والمزدحمة، موضحا أن عودة التعليم الحضوري تتطلب حث الأطفال على ارتداء الكمامات بشكل دائم طوال اليوم الدراسي.

وأكد فاعلية الكمامة في تقليص الإصابات، طالما استخدمت بالطريقة الصحيحة بتغطية الأنف والفم.

وختم قائلا: استمرار التكاتف المجتمعي بالتحصين والاحتراز مهم، كما هو شعار المرحلة «مناعتنا حياة».