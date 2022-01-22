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«المرور» يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطته المتزامنة مع العودة الحضورية للطلاب

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع اكتمال العودة الحضورية للطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، بعودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الإدارة أن نطاق تنفيذ الخطة يشمل الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق، بداية من ساعات الصباح الأولى يوم غدٍ الأحد، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات من طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس، وغيرهم من سالكي الطرق.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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