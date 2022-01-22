3.5 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة وسط إجراءات احترازية

تستأنف غدا الأحد الدراسة لحوالي 3.5 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية، و4800 روضة بجميع مناطق ومحافظات المملكة. وأعلنت وزارتا التعليم والصحة، في وقت سابق الشهر الجاري، استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك اعتبارا من غد .

واعتمدت وزارة التعليم ثلاثة نماذج تشغيلية (منخفض، ومتوسط، وعالٍ) لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية حيث تقع 97% من إجمالي المدارس ضمن نطاق المستويين المنخفض والمتوسط.

وتهدف النماذج التشغيلية إلى مراعاة تطبيق الاحترازات والضوابط الصحية، والاستفادة من المرافق والمساحات في المدرسة، حيث تحقق مدارس المستوى المنخفض التباعد الكامل بين الطلبة في القاعات الدراسية والمعامل، وتسمح

مساحة فصول المدارس ذات المستوى المتوسط بتحقيق التباعد حال تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعتين، كما تحقق مدارس المستوى العالي التباعد في القاعات والمعامل من خلال تقسيم طلبة الفصل إلى ثلاث مجموعات.

وتتضمن النماذج التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة لاستئناف الدراسة حضوريًا، والالتزام بالضوابط الصحية المعتمدة، ومتابعة الوضع الصحي لمنسوبي المدارس، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي، وتجهيز الفصول والمدارس بتقنيات البث المتزامن.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد الماضي، أن لقاح كورونا أصبح متاحًا الآن للأطفال من الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا.