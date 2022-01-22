واعتمدت وزارة التعليم ثلاثة نماذج تشغيلية (منخفض، ومتوسط، وعالٍ) لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية حيث تقع 97% من إجمالي المدارس ضمن نطاق المستويين المنخفض والمتوسط.
وتهدف النماذج التشغيلية إلى مراعاة تطبيق الاحترازات والضوابط الصحية، والاستفادة من المرافق والمساحات في المدرسة، حيث تحقق مدارس المستوى المنخفض التباعد الكامل بين الطلبة في القاعات الدراسية والمعامل، وتسمح
مساحة فصول المدارس ذات المستوى المتوسط بتحقيق التباعد حال تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعتين، كما تحقق مدارس المستوى العالي التباعد في القاعات والمعامل من خلال تقسيم طلبة الفصل إلى ثلاث مجموعات.
وتتضمن النماذج التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة لاستئناف الدراسة حضوريًا، والالتزام بالضوابط الصحية المعتمدة، ومتابعة الوضع الصحي لمنسوبي المدارس، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي، وتجهيز الفصول والمدارس بتقنيات البث المتزامن.
وأعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد الماضي، أن لقاح كورونا أصبح متاحًا الآن للأطفال من الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 3.5 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة وسط إجراءات احترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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