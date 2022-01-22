التعليم تعتمد فحص كورونا السريع بالمدارس

أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور ناصر الشلعان أن فحص كورونا السريع في طور تعميمه على المدارس وذلك لاستخدامه في التأكد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الاختبار سيساعد المدارس في تحديد الحالات المصابة سواء في المدرسة أو في المنزل وبعدها تتم إجراءات التحقق من الإصابة وكيفية التعامل معها بما في ذلك إجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم رصد النتيجة النهائية في تطبيق "توكلنا".

وأوضح الشلعان أن الوزارة في تواصل مستمر مع هيئة الصحة العامة "وقاية" وكذلك وزارة الصحة وذلك لمواجهة أي طارئ في المدارس.

يذكر أن ملايين الطلاب والطالبات يعودون غدا الأحد إلى مقاعد الدراسة في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك بعد قرار وزارة التعليم بالعودة الحضورية لهذه الفئات.