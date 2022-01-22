شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز - والد الفقيدة -، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وإخوان الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.