شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. 300 ألف طالب وطالبة يستأنفون الدراسة حضوريًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعود 300 ألف طالب وطالبة من مرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال غدا للدراسة الحضورية في ١٣٣٠ مدرسة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة هيأت المرافق المدرسية وبيئات التعلم للطلاب والطالبات، وذلك بتجهيز الفصول الدراسية بالملصقات الإرشادية لتحقيق التباعد الجسدي واتّباع التعليمات المطلوبة، ونفذت أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، مع تأمين الأدوات الخاصة المتعلقة بالجانب الوقائي، من أجل العودة الآمنة للطلاب والطالبات وتحقيق بيئة تعليمية آمنة مستدامة والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من خلال تطبيق الإجراءات الصحية وتفعيل النماذج التشغيلية داخل المدارس، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات التربوية والتعليمية لتلقّي العلوم والمعارف والمهارات في مدارسهم.

وأكد الباحص أن قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلب أسري وتربوي يعكس حقيقة المسؤولية التضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، ودورهم الحيوي في إنجاح فترة الدراسة عبر المنصة الافتراضية واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام والاتصال بثّت عدداً من الرسائل التربوية والمجتمعية عبر منصاتها الرسمية، فيما ستنفذ أقسام التوجيه والإرشاد في مكاتب التعليم برامج تربوية نفسية واجتماعية تركز على التهيئة النفسية وتكيّف الطالب مع البيئة المدرسية.