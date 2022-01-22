المملكة ترأس اجتماع فريق خبراء أمن الطيران

وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول الأعضاء في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وممثلون من منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، كما شهد الاجتماع حضور ممثلي دول: المملكة العربية السعودية، والسودان، والأردن، والدول المراقبة وهي: دولة قطر، ومصر، كما حضرت مديرة أمن الطيران بالمكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط.
وأشاد الحضور بالإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، والدور الريادي الذي تقوده المملكة في مجال أمن الطيران في المنطقة، والدعم المستمر للدول لتعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.
يذكر أن المملكة تستضيف البرنامج الذي يحظى بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويهدف لتقديم أوجه الدعم الفني وبناء القدرات في مجال أمن الطيران المدني من خلال وضع البرامج والأنشطة الرامية لتحقيق أهداف البرنامج.
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