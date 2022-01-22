7 مدن تسجل درجات حرارة تحت الصفر مئوية

سجل المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت درجات حرارة صغرى منخفضة تحت الصفر مئوية في 7 مدن تضمنت عرعر وسكاكا وطريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات والمجمعة. في حين، سجلت بعض المدن درجة الصفر ومنها الرياض وحائل، ومدن أخرى بلغت فيها درجة الحرارة 1 فقط ومنها تبوك وبريدة.

وتوقع المركز استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.