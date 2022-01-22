شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة: الحكومة الإيرلندية تعلن رفع معظم قيود كورونا عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في إيرلندا أنه اعتبارا من الساعة ٦ صباحا اليوم السبت الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٢م قررت الحكومة الإيرلندية رفع معظم القيود المتعلقة بفيروس كورونا ومن ضمنها القيود المتعلقة بالزيارات الأسرية وعودة المطاعم ودور الضيافة إلى ساعات العمل العادية.

كما بينت إلغاء شرط إظهار الشهادة الرقمية ل Covid-19 عند دخول الأماكن المختلفة، واعتبارا من ٢٤ يناير يتم العودة إلى أماكن العمل تدريجيا.

وأكدت السفارة أهمية الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن المقرر ارتدائها فيها حتى تاريخ ٢٨ فبراير.