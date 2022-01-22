شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.